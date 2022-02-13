9 февраля на сайте steamdb появилась информация об обновлении тестовой сборки Cyberpunk 2077 до версии 8173348. Последний патч для основного клиента игры был выпущен 28 октября прошлого года, а предыдущее обновление тестовой сборки было 14 января.
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Исходя из этого можно предположить, что разработчики заканчивают тестирование обновления 1.5 и исправляют мелкие ошибки в тестовой версии. Чтобы апдейт игры на ПК и для консолей нового поколения вышел без технических проблем.
Самый крупный патч 1.5 по словам CDPR должен выйти в начале этого года. В обновлении помимо повышения производительности планируется улучшение визуальных эффектов.