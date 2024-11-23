Россия активно набирает контрактников для вооружённых сил, привлекая сотни новых добровольцев ежедневно. Увеличенные выплаты и упрощённый онлайн-рекрутинг через «Госуслуги» обеспечивают стабильный приток бойцов, позволяя избежать мобилизации. Однако эксперты выражают сомнения в долгосрочной устойчивости такой стратегии из-за её экономической нагрузки.

В России продолжается активный набор граждан на военную службу по контракту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ежедневно сотни россиян подписывают контракты с Министерством обороны. Эта тенденция подтверждается данными о том, что с начала 2024 года контракты заключили более 190 тысяч человек, что позволяет избегать необходимости дополнительной мобилизации.

Для стимулирования интереса к контрактной службе в июле 2024 года президент Владимир Путин подписал указ, увеличивающий единовременные выплаты для новых контрактников до 400 тысяч рублей. Помимо этого, российские власти внедрили онлайн-систему подачи заявлений через портал «Госуслуги», что значительно упростило процесс рекрутинга. Эти меры, как отмечают эксперты, демонстрируют свою эффективность и обеспечивают стабильное комплектование вооружённых сил.

Однако такая стратегия вызывает вопросы о её долгосрочной устойчивости. Увеличение численности армии требует значительных финансовых вложений, что может усилить нагрузку на бюджет и создать дополнительные экономические вызовы. Также эксперты предупреждают, что рост военных расходов может спровоцировать инфляцию и снизить доступность ресурсов для других секторов экономики.

Несмотря на эти сложности, российские власти подчёркивают добровольный характер службы и продолжают развивать программы социальной поддержки для контрактников и их семей. Тем временем, армия сохраняет высокие темпы привлечения новых бойцов, что помогает поддерживать её боеспособность без необходимости введения новых мобилизационных мер.