Неожиданная утечка рекламного ролика раскрыла дату выхода Dragon Age: The Veilguard — 31 октября 2024 года, за несколько часов до запланированного официального анонса.

Мир игровой индустрии всколыхнула неожиданная утечка информации о долгожданном проекте Dragon Age: The Veilguard. Загадочный рекламный ролик, на короткое время появившийся на официальном YouTube-канале франшизы, приоткрыл завесу тайны над игрой.

Главная интрига, раскрытая в ролике, — дата выхода игры, назначенная на 31 октября 2024 года. Выбор даты кажется неслучайным: канун Дня всех святых идеально подходит для запуска игры, полной мистики и темного фэнтези.

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Сегодня, 15 августа, в 19:00 по московскому времени, BioWare планирует официально представить проект. Ожидается не просто анонс даты релиза, а целое информационное пиршество для фанатов: новый трейлер, открытие предзаказов и демонстрация коллекционного издания.

После официального анонса нас ждёт настоящий марафон откровений:

Неделя высоких ставок (с 19 августа): разработчики представят систему боя высокоуровневых персонажей. Семь дней верных спутников (с 26 августа): неделя, посвященная компаньонам героя. Диалог с создателями (30 августа): сессия вопросов и ответов в Discord. Месяц откровений от IGN (с 3 сентября): серия эксклюзивных материалов об игре.

Dragon Age: The Veilguard обещает погрузить игроков в обновленный мир Тедаса. Упоминание "надвигающейся бури" и необходимости "зажечь маяк надежды" намекает на эпический масштаб угрозы, с которой столкнутся герои.

Выход игры на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S с русскими субтитрами говорит о стремлении разработчиков охватить широкую аудиторию. Отсутствие версий для консолей предыдущего поколения может означать, что The Veilguard будет использовать все преимущества новых технологий.

Несмотря на неожиданную утечку, или, возможно, благодаря ей, интерес к Dragon Age: The Veilguard достиг новых высот. Фанаты с нетерпением ждут официального анонса, готовясь погрузиться в новые приключения в полюбившемся мире. Остается лишь гадать, какие ещё сюрпризы приготовили разработчики, и как будет развиваться эта захватывающая история утечек и откровений.