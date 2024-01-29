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jackhalloween9
Зеленский: число украинских военнослужащих превышает 800 000 человек
Численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет более 800 тыс. человек. Об этом 29 января заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью медиахолдингу ARD, опубликованном на YouTube-канале офиса президента.

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Нынешнее число украинских военнослужащих превышает 800 000 человек. Такое заявление последовало от лидера государства Владимира Зеленского во время интервью с медиахолдингом ARD.

По его словам, ряды ВСУ насчитывают порядка 880 тысяч человек. Также он указал на то, что 30 млн украинцев продолжают ходить на работу.

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Зеленский рассказал, что за прошедшие 2 года из страны уехало не менее 6,5 млн человек. Он уточнил, что Киев намеревается вернуть обратно граждан призывного возраста для прохождения воинской службы.

Этим же днем от Зеленского последовало признание фактов насильственной мобилизации. Он попросил руководство страны о разработке новых мобилизационных правил, которые не позволят военкомату вручать повестки молодым людям на улицах.

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В конце прошлого года украинским кабмином был внесен новый законопроект, касающийся мобилизации. Согласно его содержанию, чиновники намереваются убрать срочную службу, а всех срочников сделать бойцами запаса.

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