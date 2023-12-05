По распоряжению из Хельсинки все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией закрыли — теперь гражданам обеих стран никак не попасть на территорию соседнего государства. Официальная причина: борьба с нелегалами. Однако у этого решения могут быть совсем иные, военные мотивы.

Хельсинки распорядились закрыть все КПП на государственных рубежах с Россией. Теперь для граждан двух стран недоступна «соседская» территория. Финское правительство объяснило свой поступок борьбой с нелегалами. Однако решение может носить совершенно иной, военный характер.

В Хельсинки утверждают, что на границах творится настоящий хаос. В страну начали нелегально проникать сирийцы, индусы, граждане Марокко и прочие – список национальностей большой. КПП закрывали постепенно, 4 крупнейших перестали работать ещё 18 ноября, следующие 3, в северной части – 24-го числа, и уже через 6 дней закрыли последний пропускной пункт.

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Сейчас функционирует только железнодорожный КПП. Потенциальные беженцы не смогут использовать его для пересечения, так как он предназначен исключительно для грузовых поездов.

Финское руководство отменит запрет на въезд уже через 8 дней. Но, с высокой вероятностью, его продлят. Дмитрий Песков, представляющий Кремль, заявил, что обвинения со стороны Хельсинки ложные. Финская сторона считает, что Россия специально свозит граждан различных государств к границам, чтобы обеспечить им нелегальным переход.

Для россиян ничего не изменилось. Туры в Финляндию перестали продавать ещё год назад. Значительно уменьшился и грузопоток. Даже автомобили с российскими номерами запретили пускать в страну. Только вот для финнов такая политика привела к экономическому упадку.

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С точки зрения специалистов, границы закрыли по требованию НАТО. Европа давно планирует построить в Финляндии военную базу. Так ли это на самом деле – пока достоверно неизвестно.