реклама
Информационное агентство Bloomberg узнало, какие обязательства перед Украиной имеет Евросоюз. Сведения были взяты из документа, попавшего к журналистам.
В проекте сказано, что Европа будет регулярно поставлять военную технику, для чего задействует всю доступную оборонную промышленность на территории стран-участниц объединения.
реклама
Украинские военнослужащие смогут пройти обучение у зарубежных инструкторов и получить наилучшую квалификацию.
В плане разведка ЕС обязуется делиться всей информацией, передавать спутниковые снимки и предупреждать об опасностях.
Также Евросоюз желает сделать Украину более устойчивой к современным видам угроз, включая кибератаки или гибридные опасности.
Остальные положения документа тоже посвящены оборонной отрасли. Украине желают помочь с разминированием территорий, контролем над распространением огнестрельного оружия и т.д.
До конца этого месяца проект будет рассмотрен послами. Если они утвердят его в декабре, лидеры стран-участниц ЕС станут использовать его для дальнейших консультаций с Киевом и государствами «Большой семерки».
Некоторые из данных обещаний уже выполняются. Европа подготавливает украинских военнослужащих и регулярно отправляет технику.