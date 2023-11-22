Евросоюз представил странам-участницам проект плана долгосрочных обязательств перед Украиной в области безопасности.

Информационное агентство Bloomberg узнало, какие обязательства перед Украиной имеет Евросоюз. Сведения были взяты из документа, попавшего к журналистам.

В проекте сказано, что Европа будет регулярно поставлять военную технику, для чего задействует всю доступную оборонную промышленность на территории стран-участниц объединения.

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Украинские военнослужащие смогут пройти обучение у зарубежных инструкторов и получить наилучшую квалификацию.

В плане разведка ЕС обязуется делиться всей информацией, передавать спутниковые снимки и предупреждать об опасностях.

Также Евросоюз желает сделать Украину более устойчивой к современным видам угроз, включая кибератаки или гибридные опасности.

Остальные положения документа тоже посвящены оборонной отрасли. Украине желают помочь с разминированием территорий, контролем над распространением огнестрельного оружия и т.д.

До конца этого месяца проект будет рассмотрен послами. Если они утвердят его в декабре, лидеры стран-участниц ЕС станут использовать его для дальнейших консультаций с Киевом и государствами «Большой семерки».

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Некоторые из данных обещаний уже выполняются. Европа подготавливает украинских военнослужащих и регулярно отправляет технику.