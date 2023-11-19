На месте работают оперативные службы, уточнил губернатор Вячеслав Гладков

Украинские военнослужащие нанесли удар по поселку Ровеньки, который находится в Белгородской области. Об этом стало известно из сообщения местного губернатора Вячеслава Гладкова.

В результате обстрела гражданские не пострадали. По предварительной информации ущерб нанесен трём частным домам. В постройках выбило окна, фасады и заборы посекло осколками. Есть незначительные повреждения линии электропередачи. На месте событий уже работают специалисты.

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Оперативные службы устраняют последствия обстрела и восстанавливают подачу электричества. Пока сложно обозначить примерные сроки окончания ремонтных работ.

Украинские военнослужащие регулярно наносят удары по приграничным территориям РФ. Для атак они используют беспилотники, артиллерию или пехотные диверсии.

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Ранее по белгородскому поселку был нанесен удар дроном. Жертвы отсутствуют, но двое местных жителей получили ранения. В данном регионе введен желтый уровень опасности на постоянной основе.