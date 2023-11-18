Как уточнили журналисты Yedioth Ahronoth, Израиль потребовал, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми.

Израиль отказался заключать соглашение с палестинскими радикалами. Движение ХАМАС выдвинуло предложение передачи пленников по формуле «50 на 50». Об этом стало известно от одного из израильских новостных изданий.

Журналисты подчеркнули, что ЦАХАЛ требует передачи женщин и детей одновременно – их нельзя разлучать. В Иерусалиме подчеркнули, что рассмотрят сделку, если палестинцы согласятся отпустить не менее 70 граждан Израиля.

реклама

Но местный премьер-министры Биньямин Нетаньяху не стал соглашаться на условия. Представители ХАМАС запрашивали временную остановку огня, сроком на 5 дней. Израильская сторона отказалась прекратить свою операцию.

Перед этим от ХАМАСа следовали другие заявления. Они согласились на сделку, подразумевающую освобождение полусотни пленных.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Одержимость Израиля наступлением может дорого стоить людям, находящимся в плену. Обострение боевых действий гарантировано обернется жертвами среди гражданских.