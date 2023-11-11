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Сегодня, 11 ноября, в Рязанской области сошел с рельс грузовой поезд. Подробности предоставлены СМИ службой Московской железной дороги (МЖД).
Прецедент произошел в начале восьмого утра на перегоне Рыбное – Блокпост. Из пострадавших есть только помощник машиниста, его жизни ничего не угрожает. Опасность для экологии также отсутствует.
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Представители МЖД заявляют, что к произошедшему причастны третьи лица. Они вмешались в работу транспорта.
Также в ведомстве подчеркнули, что инцидент никак не повлияет на регулярные пассажирские рейсы. На месте уже трудятся специалисты, стараясь устранить последствия как можно скорее.
Губернатор области Павел Малков рассказал о произошедшем во время своего выступления, тем самым подтвердив происходящее. С его слов стало понятно, что в сошедших с рельсов вагонах были минеральные удобрения. Малков отдал приказ о полном содействии РЖД для скорейшей стабилизации положения.
Один из источников, близкий в российскому МВД, рассказал, что перед сходом вагонов прозвучал взрыв. На месте уже трудятся представители правоохранительных органов и криминалисты. Специалисты пытаются уточнить детали произошедшего и найти зацепки для определения виновного.