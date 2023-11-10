Лот принадлежал актеру Энтони Дэниелсу, сыгравшему андроида

«Звездные войны» – это легендарная космическая эпопея, имеющая сотни тысяч фанатов по всему миру. Истинные ценители вселенной ознакомились со всеми материалами, начиная книгами, заканчивая фильмами. И вот на днях на аукционе был продан золотой шлем C-3PO. Стоимость лота составила $843 тысячи, что в переводе на рубли составляет почти 78 млн. Шлем был использован на съемках одной из частей классической трилогии «Новой надежды».

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На аукцион лот выставил сам актер, исполнивший роль робота – Энтони Дэниэлс. Эксперты удивлены невысокой конечной стоимостью. Представители аукциона полагали, что она превысит $1 млн, но сумма не дошла до данного рубежа. Видимо, фанатов робота оказалось несколько меньше, нежели других персонажей.





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Актер рассказал, что ему вовсе не грустно расстаться с памятной вещью. Шлем просто пылился у него дома, не получая соответствующего внимания со стороны владельца. Но теперь предмет станет чьей-то радостью и настоящим достоянием.