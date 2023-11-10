Кроме того, обсуждались «планы и расчеты», необходимые для продолжения активных боевых действий, добавил президент Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 10 ноября, поднял вопрос о самостоятельном производстве боеприпасов и техники. Цель президента – сделать государство независимым от иностранных поставок.

В рамках беседы был рассмотрен военный бюджет на 2024-й год. Основной уклон делается на то, чтобы самостоятельно производить снаряды, ракеты, БПЛА и различную бронетехнику. Перечень последней не уточняется.

реклама

Также обсудили различные планы, которые позволят Украине и дальше принимать участие в конфликте. Зеленский не хочет завершать наступление, несмотря на заверения главнокомандующего ВСУ о том, что следует «остановиться».

Ещё в октябре от премьер-министра государства Дениса Шмыгаля поступило заявление о том, что Украина остро нуждается в боеприпасах. Но страна не может постоянно ожидать иностранных поставок, поэтому обязана наладить собственное производство в ближайшее время.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Тут же поступил ответ от военного эксперта Алексея Живова. Если Украина наладит подобную промышленность, то предприятия станут целью для ударов ВС РФ.