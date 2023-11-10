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Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 10 ноября, поднял вопрос о самостоятельном производстве боеприпасов и техники. Цель президента – сделать государство независимым от иностранных поставок.
В рамках беседы был рассмотрен военный бюджет на 2024-й год. Основной уклон делается на то, чтобы самостоятельно производить снаряды, ракеты, БПЛА и различную бронетехнику. Перечень последней не уточняется.
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Также обсудили различные планы, которые позволят Украине и дальше принимать участие в конфликте. Зеленский не хочет завершать наступление, несмотря на заверения главнокомандующего ВСУ о том, что следует «остановиться».
Ещё в октябре от премьер-министра государства Дениса Шмыгаля поступило заявление о том, что Украина остро нуждается в боеприпасах. Но страна не может постоянно ожидать иностранных поставок, поэтому обязана наладить собственное производство в ближайшее время.
Тут же поступил ответ от военного эксперта Алексея Живова. Если Украина наладит подобную промышленность, то предприятия станут целью для ударов ВС РФ.