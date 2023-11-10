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Венгрия всегда будет против того, чтобы Украине выделили средства из бюджета ЕС. Вступление в организацию также не представляется возможным. Заявление было сделано венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
Политик подчеркнул, что позиция государства не является предметом торга. Сперва Украина возместить то, что задолжала. При этом он отметил, что членство в ЕС никак не взаимосвязано с финансовой стороной вопроса.
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Гергей Гуйяш, занимающий пост главы канцелярии венгерского премьер-министра, рассказал, что руководство государства выдвинуло на рассмотрение предложение о предоставлении Киеву статуса партнера с особыми полномочиями.
Безусловно, Украине можно предоставить привилегии и определенные условия, но вступать с ней в переговоры никто не планирует.
В октябре от Орбана поступило обещание о блокировании выделения средств на нужды Украины, пока не будет получено соответствующее обоснование подобного шага. Политик требует, чтобы Европа внятно объясняла свои позиции, приводила факты, а не руководствовалась логикой «нужно ещё больше».
Одна из причин такого решения – ситуация с банком ОТР. Украина добавила его в перечень организаций, занимающихся международным спонсорством конфликтов.