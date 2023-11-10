Как сообщил глава крымского Минздрава Константин Скорупский, руководителям коммерческих клиник было предложено отказаться от проведения абортов, чтобы они могли внести свой вклад в улучшение демографической ситуации.

Крымские частные клиники добровольно отказались от проведения абортов. Теперь получить соответствующую медицинскую услугу можно только в государственных больницах. Есть вероятность, что нововведение затронет и другие российские регионы, ведь в Государственную думу намереваются внести законопроект, который запретит всем платным клиникам проводить аборты.

Согласно сообщению руководителю крымского Минздрава Константина Скорупского, к владельцам клиник обратились с подобным предложением, чтобы положительно повлиять на демографическую ситуацию как в регионе, так и в стране. Руководители медицинских учреждений пошли навстречу, отказавшись от проведения услуги.

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Государственный депутат Дмитрий Гусев рассказал, что вскоре на рассмотрение могут вынести соответствующий законопроект. Если его одобрят, частные клиники по всей России больше не смогут предоставлять данную услугу.

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Депутат подчеркнул, что в клиниках отсутствует статистика по количеству проведенных услуг, а предоставляемые данные сложно проверить на достоверность. Также медицинские учреждения отказываются соблюдать «неделю тишины». Именно в платных клиниках женщины получают рецепты на препараты для медикаментозного аборта.