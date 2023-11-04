Демократ из палаты представителей, знакомый с американо-израильскими переговорами, рассказал, что Вашингтон «очень настойчиво в частном порядке давил на израильтян, чтобы они отступили», особенно после удара по лагерю беженцев.

Америка требует у Израиля подробности нанесения удара по лагерю беженцев, находящемуся в Джабалия. Также руководство Штатов настаивает, чтобы ЦАХАЛ впредь «точнее наводили ракеты на цели» во избежание жертв среди мирного населения. Информацией поделился с Politico один из американских чиновников. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не собираются лишать Израиля права на самооборону.

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Ранее Вашингтон оказал серьезное давление на Иерусалим, призывая его отступить. Удар по лагерю беженцев стал серьезной причиной для просьб о прекращении огня. Уже сейчас демократы обсуждают возможное наказание Израиля, если он не прекратит бомбить гражданских, тем самым нарушая права человека.

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Чиновник подчеркнул, что в распоряжении Штатов есть необходимые механизмы, с помощью которых можно достичь цели в принудительном порядке. К таковым относится Закон Лихи, подразумевающий отсутствие помощи государствам, нарушающим права человека.