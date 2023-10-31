Как пишет издание, демократы резко раскритиковали темпы оказания гуманитарной помощи, отключение связи и рост числа пострадавших среди палестинского гражданского населения в секторе Газа.

Поддержка Израиля американским лидером Джо Байденом сопровождается сильным давлением. Демократы обеспокоены тем, что финансирование Иерусалима является помощью в геноциде палестинских граждан. Об этом стало известно из публикации WP.

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Демократы с критикой отнеслись к нарастающей гуманитарной помощи. Лишение граждан Палестины коммуникаций, а также большое количество раненых и погибших, является тяжким преступлением со стороны Израиля. Иерусалим не имеет каких-либо целей, планируемое наступление является операцией без проработки стратегии на будущее.

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Джейк Салливан, являющийся советником американской национальной безопасности, подчеркнул, что руководству израильской армии необходимо сделать всё, что разграничить боевиков и обычных граждан. Со стороны администрации Джо Байдена последовало давление в вопросе формирования целей. Израилю следует ещё раз пересмотреть все стратегические вопросы, касающиеся данной операции.