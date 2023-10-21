Отмечается, что соглашение между правительством России и правительством Финляндской Республики было подписано 13 апреля 2012 года. Согласно документу страны содействовали «укреплению и развитию приграничного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды», занимались разработкой и реализацией стратегий территориального развития и повышали инвестиционную активность приграничных районов.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поставил подпись на распоряжение о приостановке соглашения между Москвой и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Документ уже опубликован в сети и доступен к ознакомлению.

Соглашение действовало более 11 лет. В содержании документа приводилось, что страны развивали и укрепляли приграничное сотрудничество, привлекали новых инвесторов и т.д. Самым важным аспектом является то, что государства были на равных правах. И теперь данное соглашение приостановлено.

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Причина происходящего заключается в возведении Финляндией забора на рубежах с Россией. Со слов Матти Питкянитти, ответственного за пограничные взаимоотношения, сперва сооружения поставят на юго-восточном направлении. Пробный участок был запущен в эксплуатацию ещё месяц назад вблизи города Иматра.

Позднее стало известно, что Хельсинки планируют возвести целое заграждение. На этот проект выделена огромная сумма.

Финляндия планирует возвести конструкцию, общей протяженностью в 70 км. 70% забора расположат в Юго-Восточной части государства, где находятся самые востребованные КПП. Ещё 8 км будет в Северной Карелии и других частях.

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Несколько дней назад финский лидер Саули Ниинистё выразил готовность побеседовать с российским президентом Владимиром Путиным, если это поможет урегулировать украинский кризис. Политик подчеркнул, что сегодня отсутствуют любые предпосылки к мирному решению вопроса. При этом Ниинистё утверждает, что звонка от российского коллеги ждать не приходится.