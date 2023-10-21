Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9
Россия прекратила действие договора о приграничном сотрудничестве с Финляндией
Отмечается, что соглашение между правительством России и правительством Финляндской Республики было подписано 13 апреля 2012 года. Согласно документу страны содействовали «укреплению и развитию приграничного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды», занимались разработкой и реализацией стратегий территориального развития и повышали инвестиционную активность приграничных районов.

реклама

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поставил подпись на распоряжение о приостановке соглашения между Москвой и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Документ уже опубликован в сети и доступен к ознакомлению.

Соглашение действовало более 11 лет. В содержании документа приводилось, что страны развивали и укрепляли приграничное сотрудничество, привлекали новых инвесторов и т.д. Самым важным аспектом является то, что государства были на равных правах. И теперь данное соглашение приостановлено.

реклама

Причина происходящего заключается в возведении Финляндией забора на рубежах с Россией. Со слов Матти Питкянитти, ответственного за пограничные взаимоотношения, сперва сооружения поставят на юго-восточном направлении. Пробный участок был запущен в эксплуатацию ещё месяц назад вблизи города Иматра.

Позднее стало известно, что Хельсинки планируют возвести целое заграждение. На этот проект выделена огромная сумма.

Финляндия планирует возвести конструкцию, общей протяженностью в 70 км. 70% забора расположат в Юго-Восточной части государства, где находятся самые востребованные КПП. Ещё 8 км будет в Северной Карелии и других частях.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несколько дней назад финский лидер Саули Ниинистё выразил готовность побеседовать с российским президентом Владимиром Путиным, если это поможет урегулировать украинский кризис. Политик подчеркнул, что сегодня отсутствуют любые предпосылки к мирному решению вопроса. При этом Ниинистё утверждает, что звонка от российского коллеги ждать не приходится.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Bloomberg: США и Израиль обсуждают создание временного правительства в Газе
CNN: США призвали Израиль минимизировать жертвы среди гражданских в секторе Газа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
12
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
6
Российские инженеры создали бронированный топливозаправщик
7
Немецкие танки Leopard 2 ВСУ замечены в районе окружаемой ВС РФ Авдеевки
+
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
2
В третьем квартале китайские производители чипов прибрали к рукам всё оборудование, которое оказалось ненужным
1
Старейший кантональный банк Швейцарии открывает торговлю и хранение XRP
+
Командир танкового батальона РФ – бойцы с нетерпением ждут начала охоты на американские M1 Abrams
1
Gigabyte представила материнскую плату TRX50 AERO D для процессоров Threadripper 7000
+
ВКС России "под запись" уничтожили мост в Марьинке и отрезали логистическое плечо для ВСУ
+
МиГи с "Кинжалами" будут уничтожать пусковые установки ATACMS и обнаруженные секретные склады
4
Робот-гуманоид Figure 01 вышел на сцену, демонстрируя прорыв в быстрой двуногой ходьбе
2
Nvidia готовит «Super»-версии своих видеокарт RTX 40 серии
+
Китай стремительно переходит на отечественные полупроводники и догоняет США и Тайвань
+
Иммунолог Болибок усомнился в вероятности тройной эпидемии в этом сезоне
+
AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000 — возвращается HEDT линейка для энтузиастов
1
США хранили под открытым небом детали для Abrams, Bradley, из-за чего причинен ущерб в $1,8 млрд
2
Российскую станцию РЭБ «Аргус-Антифурия» научили пеленговать беспилотники
+
Российский Подводный Флот пополнился новым атомным крейсером
2

Популярные статьи

"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
5
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
65
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
28
Создаю свой дистрибутив Linux
27
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
18
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Поданы заявки на запуск в космос более 1 миллиона спутников
6
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
6
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
10

Сейчас обсуждают

eightylvl
14:08
> Создаю свой дистрибутив Linux > За основу возьму MX Linux Ясно.
Создаю свой дистрибутив Linux
Показывал 3_14sUn
14:05
Сперва неси пруфы на то, что я якобы истерю. Потом продолжим.
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
eai
14:04
Гений, который может предвидеть будущее. В том плане что заранее понимает какая технология выстрелит через несколько лет. С вычислениями так и произошло. Следующая золотая жила хуанга - это видимо авт...
Глава Acer утверждает, что спрос на ПК вернулся к росту
Михаил Пименов
14:04
Эка вы горазды врать... W11 в 32 битном исполнении нет в природе...
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
Megagad
14:04
А где остальная часть гифки? так-то показано "объекты размером чуть больше миллиметра"(мусор). А подаётся как будто столько СПУТНИКОВ на орбите!
Поданы заявки на запуск в космос более 1 миллиона спутников
El Grechko
14:01
Чё ты несёшь? Мембрана - чисто механическая часть, ничего ни во что не преобразует. Просто за счёт относительно большой площади обеспечивает достаточную силу для передачи вибраций. Далее костяной орга...
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
nhl85
13:52
Западная демократия она такая.
Мэр Киева Кличко: проведение выборов на Украине приведет к развалу страны
Чato-bot
13:50
Каклы, все на выборы! И немного позитивчика с той стороны: Украинская военная громко плачет и кричит, что ненавидит эту войну, потому что за несколько часов в их подразделении столько двухсотых, сколь...
Мэр Киева Кличко: проведение выборов на Украине приведет к развалу страны
Dead Shadow
13:46
Вообще раздражает эта тенденция, когда разработчики делают игры, на которые новейшее железо не рассчитано. Получается, что бюджетное железо вообще не годится. Даже тем, кто может себе позволить, придё...
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
Winssy
13:46
"Из 6800XT, 6900XT легко получается 6950XT небольшим разгоном." Как именно небольшой разгон прибавит 6800xt недостающих вычислительных блоков?
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем