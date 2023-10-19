Смартфон выполнен в виде книжки, поэтому будет конкурировать с Samsung Galaxy Fold 5. На его внешней стороне расположен 6,31-дюймовый дисплей Super Fluid LTPO 3.0 AMOLED с разрешением 2484×1116 пикселей, динамической частотой обновления 10–120 Гц и пиковой яркостью 2800 нит.

Ещё не успели отгреметь обсуждения смартфона Oppo Find N3, как вышел новый складной телефон от компании OnePlus. Модель называется OnePlus Open. Эти два смартфона являются одной моделью. Первый аппарат, вышедший ранее, ориентирован на азиатские рынки, а вот складная новинка пойдет уже в Европу. Стоимость модели составляет 1 800 евро.

Заказы на покупку стартовали с 19 октября и будут актуальны ещё неделю. С 27 октября ожидается запуск официальных продаж. Те, кто воспользуется предложением с предзаказом, получат в подарок наушники OnePlus Buds 2 Pro, а для студентов предназначена небольшая скидка.

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Данная модель является новинкой на рынке складных смартфонов, но ей удалось привлечь внимание общественности. У аппарата два топовых экрана с идеальной яркостью, а также первоклассная камера, серьезно опережающая конкурентов по качеству съемки.

Для изготовления AMOLED экранов использовалась технология LTPO 3.0. Кадровая частота составляет 120 Гц. Особое внимание заслуживает яркость с показателем в 2 800 кд/кв.м. Даже у передовых моделей этого сегмента нет подобного «освещения».

Аппарат весьма тонкий, в сложенном виде он имеет толщину чуть больше одного сантиметра, при этом у него большой запас прочности по заверениям производителей. Для корпуса использовали титановый сплав. Он в 4 раза прочнее хирургической нержавейки. Дисплей рассчитан на 1 млн циклов складывания и раскладывания.

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Кратко о камере. Это Hasselblad с 48-ю мегапикселями. К особенностям относится захват света, сравнимый с дюймовыми датчиками.