Это был четвертый этап данного проекта, в котором задействована космическая станция Aditya-L1.

Индийская организация космических исследований (ISRO) рассказала в своих социальных сетях, что недавно завершилась миссия, посвященная изучению Солнца. Это был четвертый этап данного проекта, в котором задействована космическая станция Aditya-L1.

В организации поделились подробностями. Целый ряд станций, расположенных в Маврикии и других населенных пунктах, следят за перемещениями спутника в процессе операции. Передвижной терминал, находящийся на фиджийских островах, продолжит своё функционирование.

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Удалось достигнуть новой орбиты, составляющей 256 км х 121 973 км. Теперь космическая станция приступила к выполнению следующего маневра. Ей необходимо добраться до одной из точек, находящейся на удалении 1,5 млн км от нашей планеты. Выход на заданную позицию ожидается уже через 4 дня.

Ранее стало известно, что Америка и Индия должны продолжить совместные работы по расширению оборонного партнерства в космосе. Детали сотрудничества пока не изложены.