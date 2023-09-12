Владельцы соответствующих смартфонов получат сотни тысяч мобильных приложений

Компания Avroid, являющаяся участницей IT-холдинга Fplus, ранее известная как F+tech, опубликовала платформу, на которой пользователи Android-приложений смогут запускать любые программы на разрабатываемой ОС «Аврора». Благодаря этому будет создано ещё одно рабочее пространство.

Владельцы устройств на отечественной ОС получат доступ к огромному числу приложений, в том числе к популярным мессенджерам и банковским сервисам. Специалисты, ответственные за разработку, считают, что подобный шаг сделает «Аврору» куда более привлекательной среди российских пользователей.

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Данное решение расширит базу пользователей ОС. Крупные компании приступят к разработке нативных приложений, ориентированных только на «Аврору». Пока же подобные программы не появились.

Эксперты указывают, что есть определенные соответствия с экосистемой macOS, ранее уступившая позиции Windows по ассортименту ПО. Но после появилось решение, позволившее работать с программами для «Виндовс» на технике от Apple.