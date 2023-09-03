Министерство обороны Украины подготовило приказ, согласно которому расширяется список пригодных к военной службе по мобилизации. Документ опубликован на сайте украинского правительства.

В украинское законодательство вновь вносят поправки. Теперь ограничено годные граждане будут призываться для прохождения воинской службы по определенным специальностям. Сообщение передано порталом Ukrainian Military Pages, где приводится ссылка на постановление местного Министерства обороны.

Согласно информации издания, ведомство добавило корректировки в положение о военно-врачебной экспертизе, которую проходят граждане, подлежащие мобилизации. Изменения начали работать уже с 25 августа.

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В ведомстве уточнили, какие болезни перестают считаться основанием для признания негодности к службе. В перечень входит ВИЧ, туберкулез, гепатиты, поражения эндокринной системы, невротические патологии, а также проблемы с ЦНС и т.д.

Теперь лицам, ранее непригодным к службе, необходимо повторно пройти военно-врачебную экспертизу, где будут рассматривать вопрос пригодности с учетом новых требований. Такая мера введена ведомством с целью увеличения мобилизационного резерва.

Если же боец непригоден к службе по определенной специальности, за его командиром закрепляется право отправить солдата на прохождение ВВК, где после обследования ему назначат новую военную профессию.