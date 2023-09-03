Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артёмовск с северной стороны.

Российские операторы БПЛА 24 часа наблюдают за подъездом к Соледару на линии боевого соприкосновения. Подробности были изложены разведчиком 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Со слов бойца, техника, приближающаяся к населенному пункту, становится заметной издалека. В большинстве случаев противник даже не успевает высадить пехоту или сделать выстрел в сторону российских военнослужащих.

реклама

При приближении украинской техники по ней тут же отрабатывает артиллерия. Иногда используются беспилотники «Ланцет», если на горизонте видится легкая броня.

Разведчик рассказал, что украинские военнослужащие прекратили крупные попытки прорвать линию боевого соприкосновения. Они перешли в режим обороны, периодически проводя контратаки небольшими пехотными группами вблизи отдельных населенных пунктов.

Ранее российским военным удалось поразить украинский блиндаж FVP-дроном в непосредственной близости к Соледару. Благодаря действиям разведчиков из 200-й бригады ВС РФ, неподалеку от наблюдательного пункта ВСУ был найден блиндаж, используемый военнослужащими во время обстрелов БПЛА или артиллерией. Цель поражена сразу же после обнаружения.