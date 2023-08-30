Стоимость смартфонов в них доходила до миллиона рублей.

На платформе объявлений «Авито» были заблокированы все объявления, содержащие предложения предзаказа iPhone 15. Цена смартфона, в некоторых случаях, превышала 1 млн рублей.

Издание «Известия» узнало о происходящем напрямую от представителей платформы. «Авито» удалил с сайта все объявления, в которых упоминалась покупка ещё не анонсированного iPhone 15. Как утверждают журналисты, подобных предложений было не менее сотни.

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Цена предзаказа составила от 100 000 рублей до 1 млн. Некоторые «предприниматели» просили о предоплате в размере 50 000 рублей.

Удаление объявлений является соблюдением политики платформы. На «Авито» запрещено реализовать продукцию, которая ещё не появилась в России или мире. Блокирование подобного контента производится с целью предотвращения манипуляций и обмана пользователей.

Сделать предзаказ на новинку от Apple можно в компании МТС. Компания предлагает бронь на устройство с предоплатой в размере 50 000 рублей.