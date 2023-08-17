По словам бывшего советника Пентагона сопротивление, со стороны ВСУ, практически отсутствует.

Украинские военнослужащие покидают свои позиции на Харьковском направлении из-за продвижения российской армии. Об этом рассказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в собственном блоге.

Эксперт подчеркнул, что Россия начала продвигаться в направлении Харькова. Сопротивление, со стороны ВСУ, практически отсутствует.

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Военный считает, что к подобной ситуации привело намерение американского руководства продолжать конфликт, а не стимулировать переговоры с Россией. Сейчас киевский режим приблизился к точке катастрофы, так как украинская армия не может противостоять ВС РФ в открытом столкновении.

Большинство солдат покидает свои позиции. Украинцы сдаются подразделениями, чтобы сохранить собственные жизни, – подчеркнул Макгрегор.

Украинское контрнаступление перешло в активную фазу ещё в начале июня. ВСУ попытались атаковать российские укрепления сразу с нескольких направлений. Но за два месяца украинские военнослужащие не смогли добраться даже до первой линии обороны.