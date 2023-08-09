Полноценный показ Modern Warfare III состоится 17 августа 2023 года, о чём стало известно из трейлера.

Вышел трейлер Call of Duty Modern Warfare III. В нем показали главного злодея. Видеозапись разместили представители компании по изданию и разработке игр Activision.

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Внимание в трейлере было сосредоточено на главном антагонисте шутера от первого лица Владимире Макарове. Он уже, кстати, знаком геймерам: выступал злодеем в предыдущих играх версии.





Как уточняет Activision, релиз должен выйти не позднее 10 ноября. К настоящему времени подробности предстоящей новинки все еще не озвучены, разработчики хотят сохранить интригу. Скорее всего, деталями компания поделится во время внутриигрового события в Warzone 2.0. Полноценный показ Modern Warfare III пройдет уже 17 августа. Ожидается, разработчики выпустят геймплейный трейлер.

Обозреватель Том Хендерсон утверждает, что располагает сведениями о том, что игра будет состоять из кампании, мультиплеера и зомби-режима. Бета-тестирование онлайн-шутера должно стартовать осенью.