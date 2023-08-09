Первая украинская БМП была поражена десантниками из 45-й бригады спецназа ВДВ в лесопосадке, вторая же была уничтожена в момент попытки эвакуации получивших ранения боевиков по проселочной дороге.

В сеть попали кадры, снятые с дронов, на которых запечатлено поражение двух украинских БМП в Запорожье. Бронированные машины попали под удар FPV-дронов «Феникс-мини».

Первую машину поразили десантники, входящие в состав 45-й бригады ВДВ в районе лесопосадки. Второй БМП подбили в момент, когда его экипаж пытался эвакуировать украинских бойцов.

реклама

Беспилотники «Феникс-мини» являются разработкой компании «БГ-Оптикс». Устройства могут развивать скорость до 105 км/ч. Юркие машинки поднимаются на высоту до 6 км. Беспилотники без нагрузки преодолевают большое расстояние, превышающее 15 км. И это за один раз. БПЛА может находиться в воздухе свыше получаса.

Особенность данных дронов – это съемка от первого лица. Наличие камеры позволяет оператору видеть «глазами» беспилотника. Ориентирование на местности происходит при помощи изображения, передаваемого с камеры на экран или особую гарнитуру.





У беспилотников обширный функционал. Они предназначены для уничтожения техники, огневых точек, а также подавления блиндажей противника. Российская армия активно использует их вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Интересным является то, что ВСУ первые начали использовать подобную разновидность вооружения, так как присутствовали большие сложности с маленькими разведывательными беспилотниками. Но уже в 2023 году компактные дроны поступили на вооружение российской армии, после чего начали активно применяться для проведения операций.