Киевское руководство находится в вассальной зависимости не только Америки, но и ряда стран Запада, правительства которых уже сейчас начали выступать с резкой критикой в адрес Зеленского.

Провал контрнаступления, ведение агрессивной политики и прочие «успехи» украинского лидера Владимира Зеленского не предрасполагают к его дальнейшему выживанию. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперт полагает, что дни украинского президента сочетаны. У Зеленского попросту отсутствуют способы спастись. США не оставят его в покое, особенно после поражения в контрнаступлении.

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Специалист подчеркнул, что история содержит множество примеров, когда Вашингтон предавал своих «союзников» или тех, кто находился у него в подчинении. Уже сейчас в адрес Киева начала раздаваться критика от лидеров иностранных государств. Они категорически недовольны происходящим, особенно отсутствием результатом на линии боевого соприкосновения.

Джонсон рассказал, что ранее Зеленского буквально «превозносили», ставя выше Уинстона Черчилля. Но уже сейчас начали звучать вопросы о его наркозависимости, а также коррупционных действиях.