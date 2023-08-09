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Зарубежные политики начали более трезво оценивать наступательный потенциал украинской армии. Но США надеются, что Киев сможет восстановить своё контрнаступление и перехватить инициативу на линии боевого соприкосновения. К подобным выводам пришли корреспонденты CNN, побеседовав с несколькими чиновниками.
В СМИ подчеркнули, что иностранные политики продолжат наблюдать за Украиной определенное время, чтобы понять, удастся ли перевернуть ситуацию в пользу Киева. Но шанс на это слишком низок. Если ВСУ достигнут каких-либо результатов, они не изменят баланс сил в конфликте.
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CNN подметил, что ключевая трудность для ВСУ – это существование укрепленных российских рубежей на двух направлениях. Все подступы к дислокациям ВС РФ покрыты минами и ловушками. Один из чиновников подчеркнул, что не уверен в возможности изменить ход сражения. Контрнаступление претерпело крах при наличии у Киева обученных НАТО подразделений и иностранной техники. В нынешнем состоянии ВСУ не смогут дать достойный бой.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил СМИ, что бойцы ВСУ столкнулись с серьезным сопротивлением, но нынешняя ситуация является «в целом позитивной».