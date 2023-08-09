Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что военные в ходе контрнаступления встречают серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную».

Зарубежные политики начали более трезво оценивать наступательный потенциал украинской армии. Но США надеются, что Киев сможет восстановить своё контрнаступление и перехватить инициативу на линии боевого соприкосновения. К подобным выводам пришли корреспонденты CNN, побеседовав с несколькими чиновниками.

В СМИ подчеркнули, что иностранные политики продолжат наблюдать за Украиной определенное время, чтобы понять, удастся ли перевернуть ситуацию в пользу Киева. Но шанс на это слишком низок. Если ВСУ достигнут каких-либо результатов, они не изменят баланс сил в конфликте.

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CNN подметил, что ключевая трудность для ВСУ – это существование укрепленных российских рубежей на двух направлениях. Все подступы к дислокациям ВС РФ покрыты минами и ловушками. Один из чиновников подчеркнул, что не уверен в возможности изменить ход сражения. Контрнаступление претерпело крах при наличии у Киева обученных НАТО подразделений и иностранной техники. В нынешнем состоянии ВСУ не смогут дать достойный бой.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил СМИ, что бойцы ВСУ столкнулись с серьезным сопротивлением, но нынешняя ситуация является «в целом позитивной».