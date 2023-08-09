По информации газеты Bild, у ВСУ есть 12 самолётов Су-24. Для их постоянного перемещения в стране используются авиабазы ​​советских времён, а некоторые шоссе были переоборудованы во взлётно-посадочные полосы.

ВС ВСУ имеют в собственном распоряжении несколько бомбардировщиков Су-24, которые прошли модернизацию. Теперь авиация может носить крылатые ракеты, посылаемые иностранными государствами. Подробности изложены в публикации издания Bild.

В материалах немецкой газеты указано, что Киев провел улучшения около десятка самолетов, адаптировав их под британские крылатые ракеты Storm Shadow и их аналоги – Scalp. Примечательным является то, что оба вида снарядов выпускаются на одном заводе.

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Но в распоряжении ВСУ слишком мало единиц авиации, поэтому руководство украинских сил приняло решение о постоянной переброске бомбардировщиком между аэродромами. Местоположение меняется каждые сутки. Таким образом ВСУ пытаются ввести в заблуждение российскую разведку.

Также руководством было принято решение переоборудовать отдельные автомобильные дороги под ВПП. Это увеличило количество мест, где можно размещать бомбардировщики. Если один из пунктов будет поражен российскими войсками, ВСУ успеют перегнать самолеты в другие места.

Аэропорты, где размещаются самолеты, находятся под охраной современных иностранных зенитных систем. Но в это поверить сложно, так как Украина испытывает серьезный дефицит со средствами ПВО.