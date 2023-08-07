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Вышел первый тизер комедийного сериала «Кибердеревня» о колонизации Марса
«Кибердеревня» отправит зрителей в 2100-й год и познакомит с фермером Николаем, который живёт с семьёй на Марсе и ведёт роботизированное хозяйство.

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На YouTube опубликовали первый тизер комедии от «Кинопоиска» под названием «Кибердеревня». В основе сюжета жизнь фермеров на Марсе, пытающихся колонизировать планету в 2100 году.

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Инопланетный сельский житель разводит хозяйство, наслаждается спокойствием, пока к нему в гости не прилетает руководитель крупного предприятия, желая построить завод.


Режиссеры обещают, что проект будет захватывающим блокбастером с интересным, не «плоским» юмором. В сериале раскроют тему перевоспитания и покажут Россию будущего.

В шоу всего 10 эпизодов. Проект дополнит вселенную, которую создали авторы YouTube канала birchpunk.

Режиссерство принадлежит Сергею Васильеву, принимающему участие в съемках изначальных видео. Каждый эпизод освещает события в новой локации.

Также шоу будет насыщено элементами киберпанка, включая различных роботов и дронов. Выход фантастической комедии запланирован на этот год. Релиз состоится уже осенью.

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#новости #сериал #кинопоиск #комедия #кибердеревня
Источник: youtu.be
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