Ранее в венгерском Минэнерго отметили, что Россия надёжно поставляет газ в Венгрию по «Турецкому потоку» согласно долгосрочному контракту.

Венгрия критически нуждается в российских ресурсах. Утверждения о том, что газ поставляется по повышенным расценкам, является ложным. Об этом рассказал государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений венгерского МИД Тамаш Менцер в собственных социальных сетях.

Политик подчеркивает, что мнение оппозиции является ложным. Противоборствующие власти партии пытаются разорвать договоренности с Россией, указывая на их «бесполезность». Но это противоречит действительности.

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Менцер указал, что около 85% газа, потребляемого венгерцами, идёт из России. В ближайшей перспективе отсутствует возможность нахождения альтернативы ресурсу из РФ. Если Венгрия откажется от поставок, то уже предстоящей зимой граждане останутся без отопления, а 90% производств в стране попросту остановятся. За этим последуют ещё более неприятные последствия в виде тотальной безработицы и значительной просадки государственного бюджета. Сама энергетическая безопасность страны окажется под большой угрозой.

Политик указал, что высокая стоимость российских ресурсов объясняется европейским энергетическим кризисом. Его спровоцировал нынешний украинский конфликт вкупе с многочисленными введенными санкциями. Чтобы цены на топливо начали падать, иностранным государствам следует пересмотреть свои позиции и отношение, начав придерживаться мирных намерений и отменив множество введенных ограничений.