В США и странах Европы считают, что были приняты все необходимые меры для обеспечения экспорта из России продовольствия и удобрений. При этом они были готовы подключить к SWIFT дочернюю структуру Россельхозбанка, но детали этого шага не были проработаны.

Перспектива возвращения России в зерновую сделку всё дальше от реальной. Зарубежные страны заявили, что не будут повторно подключать «Россельхозбанк» к платежной системе SWIFT. Напоминаем, что это было одним из условий России по её возвращению в зерновую сделку. Подробности были предоставлены СМИ источниками, находящимися в ООН и ЕС.

«Россельхозбанк» не будет вновь подключен к SWIFT. Решение иностранных государств является категоричным. Об этом не шла речь даже во время действия зерновой сделки.

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Собеседники СМИ рассказали, что Европа смогла выполнить все необходимые условия, чтобы обеспечить себя российским продовольствиям и удобрением. В рамках требований РФ, зарубежные государства могли рассмотреть возможность присоединения к платежной системе дочерней структуры банка. Но данный шаг лишь остался возможной инициативой. В Европе не прорабатывали плана действий на этот счёт, а лишь указали на такую перспективу.

Почему Запад так упорно не хочет подключать «Россельхозбанк» к платежной системе? Ответ лежит на поверхности. Иностранные государства считают, что Россия будет проводить операции через SWIFT не только по зерновым сделками и удобрениями, но и пользоваться для иных целей.

Другое требование РФ, а именно восстановление работы аммиакопровода, тоже не является выполнимым. Сейчас он поврежден, требуется проведение ремонтных работ. Даже если починить его, нет гарантии, что ныне противоборствующие государства смогут прийти к соглашению по безопасной эксплуатации аммиакопровода.

Как утверждают источники СМИ, некоторые контакты с Россией продолжают действовать. Европа пытается удержать функционирующие каналы, оставшиеся после завершения зерновой сделки, но есть риск, что РФ в любой момент прекратит экспорт за рубеж.