Россия за последние два месяца, вероятно, начала собирать новые большие формирования, чтобы усилить свои сухопутные силы в конфликте с Украиной. К ним относится 25-я общевойсковая армия РФ. Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Российская сторона создает новые подразделения для усиления тыловых частей. Сейчас большое число военнослужащих находится на поле боя. Тылы остались практически беззащитными. Растянувшийся фронт требует слишком много солдат, поэтому руководство России вынуждено пойти на формирование новой армии.

Британская разведка провела подробное исследование на данную тему. Россия, с начала момента конфликта на Украине, использовала имеющиеся силы, а также призывала резервистов. Некоторое время на поле боя присутствовали наемники ЧВК, но сейчас они не участвуют на фронте, что привело к уменьшению общей численности бойцов.

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Но за прошедшие два месяца, с момента начала контрнаступления, в России увеличилось число новых крупных объединений. Это необходимо для усиления наземных сил, а также обеспечения достойной защиты тыла.

С точки зрения британских аналитиков, Россия будет использовать новые формирования в качестве резервных сил на СВО. В длительной перспективе РФ желает создать подразделения, которые могут помочь в борьбе с НАТО при развитии глобального конфликта.

В иностранном ведомстве подчеркнули, что России будет сложно сформировать новую армию, не проводя глобальную мобилизацию.