Девушки из популярных франшиз предстали в виде пластмассовых кукол.

Фильм «Барби» поднял невероятный хайп в сети. Люди вспомнили тенденции 2000-х, куклы вновь вошли в тренды, а красотки из различных игр примерили на себя необычный образ.

реклама

Нейросеть Stable Diffusion помогла увидеть, как женские персонажи из проектов буду выглядеть, став куклами «Барби». Получилось весьма… захватывающе!

Лидерство, безусловно, уходит Рейн из Bllodrayne. Яркие волосы, черная обтягивающая одежда. Выйди такая кукла раньше, можно быть уверенным, она бы пользовалась популярность не только у девочек.

Не менее хорошо получилась 2B из Nier: Automata. Её привычное каре заменили длинные волосы, но это пошло лишь на пользу персонажу, позволив представить его в необычном амплуа.

Известная авантюристка Лара Крофт тоже выглядит интересно, но не так экстравагантно, как предыдущие участницы списка. Также нейросеть изобразила несколько персонажей из Resident Evil.