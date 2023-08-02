Сенатор Артём Шейкин подготовил законопроект, согласно которому в России может быть введено наказание за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности.

Вскоре может появиться новый закон, запрещающий передвигаться на средствах индивидуальной мобильности в состоянии алкогольного опьянения. Законодательное нововведение затронет владельцев велосипедов, электросамокатов и всего транспорта, входящего в данную категорию. Законопроект был подготовлен сенатором Артемом Шейкиным.

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Политик утверждает, что передаст готовый проект на рассмотрение уже осенью этого года. СМИ получили доступ к предварительному документу. Согласно его содержанию, в КоАП необходимо внести статью, затрагивающую вопрос управления электросамокатами и велосипедами в состоянии алкогольного опьянения.

Если кого-то «поймают» нетрезвым за рулем такого транспорта, при этом действия лица не будут содержать уголовной составляющей, то в качестве наказания предусмотрен штраф в размере 10 000 рублей.

Шейкин планирует добавить ещё один аспект – наказание за отказ от прохождения проверки на состояние опьянения. Проще говоря, водители электросамокатов обязаны оказать содействие полиции в данном вопросе.