Среди членов совета появился и робот ВАЛЛ-И, и Арнольд Шварценеггер, и Сильвестр Сталлоне и даже Гэндальф.

Популярная нейросеть представила известных персонажей кинофильмов и мультфильмов в образе джедаев. Она сгенерировала изображения народных любимцев в стиле эпической космической оперы. Давайте посмотрим, как они выглядят в непривычном формате!

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Актер, сыгравший Джона Рэмбо и Рокки Бальбоа, настолько крут, что ему вместо одного светового меча досталось сразу 2. Здесь он показан в превосходной физической форме. Кажется, он гордится, что теперь у него есть оружие джедая, ведь оно точнее бластера.

Это яркий пример как всего одна деталь меняет облик персонажа. Робот-уборщик из мира Disney с мечом из вселенной «Звездных войн» выглядит более мужественно, можно даже сказать, брутально.

Заслуженный работник Корпорации монстров гармонично вписался в стиль вселенной «Звездных войн». Несмотря на высокий рост, клыки, рога и меч, монстр не кажется пугающим. Он выглядит как мудрый наставник подрастающего поколения, к которому всегда можно обратиться за советом.

Один из центральных персонажей «Властелина колец» держится так, словно ни на миг не расставался со световым мечом. Волшебник и носитель одного из Трех колец изображен мужественно. Он сможет дать отпор любому злодею и защитить всех, кому нужна помощь.

Актер, получивший мировую известность благодаря роли терминатора, летом 2023 года отметил 76-летие. Midjourney показала его в расцвете сил. Нейросеть будто намекает, что из этого мужчины мог бы получиться славный рыцарь-миротворец.