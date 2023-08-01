Это происходит на фоне сокращения российского экспорта в рамках сделки ОПЕК+.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Поставки российской нефти в Индии сохраняют убывающую тенденцию уже два месяца. Есть все предпосылки к тому, что в августе будет установлен антирекорд по количеству отправленной нефти. Подобное происходит в результате уменьшения экспорта продукции РФ в рамках сделки ОПЕК+. Подробности предоставлены информационным агентством Bloomberg.

Согласно данным, поставки в июле составили всего 2,09 млн баррелей в день. Саудовская Аравия также стала меньше импортировать своих ресурсов.

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С точки зрения аналитиков компании Kpler, показатели в августе сократятся почти на 20%, дойдя до 1,6 млн баррелей в сутки. Такие отметки были только в январе нынешнего года. В середине осени возможно изменение тенденции, так как в Индии ожидается сезонный спрос.

В публикации подметили, что повышение стоимости нефти может спровоцировать ряд трудностей для индийских НПЗ. Российский ресурс продается выше установленного потолка. Если стоимость перейдет рубеж, импортеры столкнутся с новыми ограничениями.

В планы РФ входит значительно уменьшить августовские поставки. Государство поступает таким образом, чтобы регулировать стоимость ресурса на рынке, предотвратив снижение цены.