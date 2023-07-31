«Цифровая платформа позволит малым и средним предприятиям осуществлять трансграничную торговлю «в один клик», предоставляя в том числе услуги доставки, хранения, таможенного декларирования, страхования, возврата пошлины, консалтинга и другие», – рассказали в генконсульстве.

В КНР презентовали инновацию – цифровую торгово-логистическую платформу, через которую будут осуществляться торги с Россией. Пока площадку запустили только в тестовом формате. Подробностями поделилось генконсульство РФ, находящееся на месте событий.

Название площадки – Long Trade. Её презентация состоялась во время конференции, где обсуждали цифровые взаимоотношения между РФ и КНР. В генконсульстве уточняют, что платформа позволит ускорить совершение торговых операций, а также поспособствует улучшению логистической отрасли.

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Дипломаты отметили важнейшее преимущество платформы – это реализация трансграничной торговли «в одно нажатие». Функция доступна для малых и средних предпринимателей. Сюда входит целый перечень всевозможных услуг, начиная доставкой, заканчивая консалтингом.

Инициатива поступила от «Хэйлунцзянской транспортно-инвестиционной корпорации». Фирма занимает лидирующие позиции по количеству активов среди своих конкурентов в данной провинции.

Площадка станет сильным подспорьем ввиду продолжающего наращивание объема торговли между РФ и КНР. Аналитики утверждают, что оборот продукции между двумя государствами вырос за первые два квартала нынешнего года на 40,6%.