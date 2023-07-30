С середины июля в Беларусь прибыло по меньшей мере несколько тысяч наемников ЧВК "Вагнер", которые обосновались в военном лагере вблизи села Цель.

Британская разведка, вместе с Северной Ирландией, провели исследование нынешней боеспособности ЧВК «Вагнер», обозначив ключевые моменты для их эффективности.

Согласно отчетам МО Великобритании, в Белоруссии установили порядка 300 палаток, организовав лагерь бойцов. Также вблизи находится порядка двух сотен транспортных единиц. Найти палатки и технику удалось только при помощи разведки с применением спутника.

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Сейчас «вагнеровцы» базируются в селе Цель. Их численность уже превышает несколько тысяч. Для собственного удобства бойцы возвели военный палаточный лагерь. Согласно последним сделанным снимкам, количество наемников возросло, а также появилось множество техники, ранее отсутствовавшей.

По информации из отдельных сообщений, большая часть транспорта является стандартными грузовиками или микроавтобусами. Боевых машин насчитывается всего несколько единиц.

В сообщении ведомства задаются вопросом о том, куда подевалось все вооружение, которым наемники пользовались во время участия в украинском конфликте. Есть вероятность того, что техника и снаряжение вернулись на российские склады, после завершения боевых действий в зоне СВО.

Сейчас «Вагнер» представляет собой стандартную пехоту, не имеющую средств поддержки. Это значительно снижает эффективность ЧВК. Чтобы восстановить свою боеспособность, им потребуется найти воздушный транспорт и бронированные машины.