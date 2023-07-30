По словам эксперта, Россия сегодня является национальным государством с сильной культурной идентичностью, основанной на православном христианстве. Этот статус дополняется географическим положением, которое дает доступ к богатейшим запасам минеральных ресурсов и изобилию сельскохозяйственной продукции, считает Макгрегор.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому главнейший секрет русских. Для них нынешний конфликт это не просто столкновение, а борьба за выживание. Если Запад победит, Россия будет отрезана от всех ресурсов, а распоряжаться ими будут иностранные представители.

Полковник подчеркнул, что РФ – это национальное государство, имеющее сильную культурную идентичность. Благодаря местоположению, в распоряжении страны есть большие объемы разнообразных ресурсов и ценных земельных ископаемых, а также имеется потенциал к развитию сельскохозяйственной отрасли.

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Макгрегор уточняет, что в планы Америки входило истощение России за счёт Украины с последующим свержением руководства РФ. США надеялись посадить «на престол» собственных ставленников, чтобы распоряжаться российскими ресурсами.

Бывший советник уверен, что граждане РФ осведомлены о подобной угрозе, поэтому не остановятся на половине пути. Нынешний украинский конфликт будет доведен до соответствующего конца, а его итогом станет поражение Киева.

Российские граждане уже давно пришли к выводу, что это не просто столкновение двух государств, а настоящая борьба за выживание. Это объясняет их решимость, мужество, а также упорство на поле боя.

В начале июля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам только после возвращения «оккупированной» территории.