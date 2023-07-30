Расследование министерства обороны США проводится на фоне сообщения подрядчика базы ВВС "Арнольд" в штате Теннесси о том, что 48-летний инженер, чье имя не разглашается, забрал домой различные правительственные радиотехнологии, уточняет журнал Forbes.

В Пентагоне приступили к расследованию «критической компрометации» связи почти на двух десятках объектов ВВС США. Расследование инициировали после того, как с одной из баз поступило сообщение о краже правительственных радиотехнологий инженером. Об этом написано в зарубежном издании.

Следователи получили ордер на обыск. Согласно ему, общая стоимость похищенных устройств составляет около $90 тысяч. Вскоре после этого сотрудники полиции побывали у подозреваемого дома, где нашли у него интересные «вещи. К примеру, инженер мог пользоваться администраторскими правами, применяя технологией радиосвязи. Ею пользуется руководство ВВС США, чтобы обучать новичков.

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Подобная утечка была не на одном объекте. Всего пострадало 17 баз ВВС США. Согласно материалам издания, инженер имел в собственном распоряжении USB-накопитель, на котором были пароли от администраторского доступа и ключи, позволяющие использовать и управлять радиосетью AETC.

Во время обыска нашли ещё ряд важных вещей. Следователи обнаружили и другие флэшки, на которых были радиопрограммы полиции и даже компании Motorola. На последних присутствовал даже специальный баннер, подтверждающий, что файлы являются государственной собственностью.

Документация, изъятая во время обыска, была с грифом «секретно». В ордере приводятся свидетельские показания. Инженер был примерным трудоголиком, перерабатывал, при этом вел себя с коллегами исключительно высокомерно, имел склонности ко лжи. Также у него были регулярные финансовые трудности.