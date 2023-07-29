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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Пиковый онлайн Remnant 2 в Steam достиг 107 тысяч игроков
С момента релиза игры прошло всего четыре дня. Также у Remnant 2 почти 80% положительных отзывов в Steam, и она находится на 11-м месте в чарте цифрового магазина.

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Игра Remnant II показали отличные результаты. Согласно статистике Steam, онлайн превысил 100 000 человек.

В это же время от разработчиков поступило сообщение о создании первого патча. Как и всегда, обновление «пофиксит баги», а также улучшит производительность.

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Рекорд онлайна был зарегистрирован 29 июля нынешнего года. Релиз шутера состоялся за 4 дня до этого. На данный момент рекорд по онлайну составляет 103 000 геймеров. Игра получила свыше 7 тысяч отзывов. Только 20% из них нейтральные или негативные.

Чтобы понять разницу, стоит привести оценку предыдущей части проекта. Её максимальный онлайн чуть не дотягивает до 49 000 игроков. При этом меньше количество негативных отзывов – всего 15%.

Разработчики обратились к игрокам с благодарностями за поддержку и большое количество положительных отзывов. Представители студии подчеркнули, что осведомлены о наличии технических проблем, уже занимаются их решением.

Разработчики приступили к созданию патча, который исправит ошибки, включая вылеты в системе талантов.

Геймдиректор проекта Бен Габбард заверил комьюнити, что осознает неприятные ощущения от имеющихся проблем. Они мешают наслаждаться игровым процессом. Сейчас разработчики трудятся, чтобы устранить их как можно скорее.

Он добавил, что команда студии продолжит работать над улучшением Remnant II, чтобы подарить игрокам ещё больше впечатлений, интересных моментов, разнообразного контента.

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#steam #remnant 2
Источник: dtf.ru
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