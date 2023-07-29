Как указывают авторы агентства, об этом говорит тот факт, что в течение последнего квартала после выхода из рецессии экономика ФРГ не показала роста.

Сейчас Германия переживает не лучшие времена. За последний квартал показатели её экономики остались прежними, что странно, ведь государство уже преодолело рецессию. Ввиду событий ФРГ предрекли получение статуса «больного человека Европы». Об этом заявило информационное агентство Bloomberg.

Под данным термином подразумевается европейское государство, столкнувшееся с длительными экономическими сложностями.

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Томас Майер, специалист по макроэкономике, подчеркнул, что в Германии практически отсутствует прирост экономики. Сейчас ФРГ претендует на то, чтобы получить «заветное» звание «больного человека Европы».

Страна не первый раз сталкивается с подобным статусом. Предыдущие длительные экономические проблемы были у неё в 90-х гг., когда только восстановилось единство государства. Процесс негативно повлиял на все экономические показатели в стране. Также значительно увеличился уровень безработицы и ухудшился уровень жизни граждан.