В нём они показали фрагменты геймплея и катсцен, а также улучшенные анимации персонажей и добивания.

Cyberia Nova презентовала еще один дневник авторов «Смуты». Разработчики исторической игры поделились фрагментами геймплея и катсцен. В ролике находятся ответы на некоторые вопросы, которые поступили в VK-группу.





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Напомним, примерно месяц назад Cyberia Nova показала изображение в игре Нижнего Новгорода в начале XVII века. В студию поступило немало обращений. В частности, интернет-пользователи интересовались, появится ли в итоговой версии улучшенная отрисовка воды. Дело в том, что предыдущий вариант многих не устроил. Сотрудники студии сказали, что уже начали работу в этом направлении и показали результат.

Также разработчики поделились новостью о том, что работают над анимацией героев. Во внутриигровом видео зрители увидели небольшой фрагмент, где общаются 2 героя. Это свидетельствует о том, что персонажи начали «оживать».

В игре появится историческая база знаний, ее авторы прозвали кодексом. Информация в базе обновляется, играть можно разными классами персонажей. Особенность заключается в том, что образ в виде шиша, стрельца и боярина меняет стиль ведения боевых сражений, однако боевая система все еще находится в разработке. Ожидается, что релиз выйдет в 2024 году.