В статье Global Times отметили, что некоторые американские политики извлекли из Корейской войны совершенно неправильно уроки и используют их, чтобы "ввести в заблуждение" политику Штатов на международной арене, подталкивая Вашингтон к разжиганию кризисов и войн.

Китай значительно набрался сил и теперь готов к ответу на агрессивную внешнюю политику США. Об этом было написано в материалах иностранного СМИ.

В публикации рассказывается о том, что Америка неправильно расценивает результаты Корейской войны. Уроки, извлеченные в ходе боев, трактуются ошибочно. И именно на них строится неправильная внешняя политика. Вашингтон сейчас практически повсеместно разжигает войны и устраивает кризисы, зарабатывая на этом.

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Китай постигли множественные перемены. Государство вело кропотливую работу над собственным усилением. Военная, экономическая и политическая сферы – все это было улучшено и укреплено. Если Вашингтон не оставит свои попытки «раззадорить» КНР, угрожая опасности государства, а также ущемляя его суверенитет, это приведет к соответствующему ответу и тяжким последствиям.

Корейская война – это одна из главных ошибок Америки. Вашингтон пытается повторить историю, вновь «наступая на грабли.