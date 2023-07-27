По исследованию, проведенному Superjob, почти половина россиян (49%) поддерживает идею сокращения рабочей недели до четырех дней, в то время как против выступили 28% опрошенных.

Россияне поддержали инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Подобный график устраивает каждого второго человека.

Чаще всего идея дополнительного выходного находит отклик у молодых людей, а также тех, чей уровень дохода меньше 80 000 рублей в месяц. Большая часть трудящихся уверены, что смогут справляться с аналогичным объемом задач, что и за стандартную рабочую неделю. В Минтруде не видят оснований для того, чтобы сократить до четырехдневки.

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Около половины россиян, согласно опросу, отнеслись положительно к идее уменьшения рабочей недели. Порядка 28% респондентов выразились отрицательно. Это наименьший показатель за прошедшие 4 года, согласно материалам компании SuperJob, проводившей исследование.

Четырехдневка охотно воспринимается молодыми людьми. Около 55% граждан РФ, в возрасте до 34 лет, готовы перейти на сокращенный рабочий график. Только 39% лиц старшего возраста поддержали данную инициативу.

Несколько больше лиц, имеющих доход менее 80 000 рублей в месяц. Им требуется ещё один выходной. Как правило, это объяснено тем, что условия труда за небольшую оплату более тяжкие. Это производства, промышленность, либо же профессии, подразумевающие интенсивный физический труд. Инициатива более поддерживалась женщинами, нежели мужчинами.

Только 60% россиян, трудящихся по стандартному графику, уверены, что смогли бы выполнять свои рабочие обязанности за меньший срок. 21% респондентов выразили сомнения по данному поводу.

Также граждане рассказали о своих планах на выходных. Четвертая часть готова провести время с семьей, ещё столько же планируют просто отдохнуть. Порядка 15% лиц желают уделить время саморазвитию и повысить квалификацию. Около 14% респондентов хотят заняться поиском дополнительного заработка.