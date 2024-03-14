Спотовый биржевой фонд биткоинов (BTC) управляющего криптоактивами Grayscale упал ниже 50% рынка впервые с тех пор, как 11 января в США начали торговаться спотовые биткоин-ETF

Фонд Grayscale, управляющий криптовалютными активами, переживает значительное снижение доли на рынке биткоинов. По данным Dune Analytics, объем активов фонда GBTC Grayscale сократился до $28,5 млрд к 12 марта, составляя теперь менее половины от общего объема всех биткоин-ETF в США. Это связано с постепенным оттоком средств из фонда GBTC, который начался сразу после запуска спотовых биткоин-ETF в США. Несмотря на замедление оттока в конце января, решение судов о ликвидации акций GBTC на сумму $1,3 млрд привело к новой волне снижения. Всего с начала отток GBTC превысил $11 млрд. Некоторые аналитики считают, что это снижение связано с преобразованием фонда Grayscale в ETF и возможностью инвесторам перевести свои средства в другие биткоин-ETF с более низкими комиссиями. Тем не менее, рост притока в другие биткоин-ETF, такие как BlackRock iShares Bitcoin ETF и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, вызывает оптимизм на рынке. Эти фонды уже привлекли в общей сложности $16,9 млрд. Считается, что приток в биткоин-ETF способствует росту цены биткоина, который 11 марта достиг нового рекордного уровня в $72 900.