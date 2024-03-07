Благодаря новаторскому сотрудничеству VeChain провела более 200 миллионов транзакций в партнерстве с Walmart, что стало значительным достижением в интеграции технологии блокчейна в цепочку поставок продуктов питания

VeChain и Walmart объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого было проведено более 200 миллионов транзакций. Этот важный шаг в интеграции блокчейн-технологии в цепочку поставок продуктов питания подчеркивает их совместное стремление к повышению безопасности и отслеживаемости товаров. Сотрудничество VeChain и Walmart открывает новые перспективы в области устойчивого развития и соблюдения нормативов.

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Это сотрудничество представляет собой революционный подход к отслеживанию продуктов питания, обеспечивая безопасность и устойчивость благодаря использованию инновационных блокчейн-решений. Партнерство между VeChain и Walmart является важным шагом на пути к преобразованию цикла производства и доставки товаров.

Функциональные возможности блокчейна, такие как масштабируемость и безопасность, играют ключевую роль в обеспечении прозрачности и безопасности каждого продукта от его производства до доставки. Развитие блокчейн-приложений в пищевой промышленности продолжает набирать обороты, и сотрудничество с Walmart подчеркивает важность этого направления.