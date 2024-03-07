Ежемесячные темпы продаж долгосрочными инвесторами повысились до 257 000 BTC на фоне приближения цены первой криптовалюты к историческому максимуму





Ежемесячные объемы продаж биткоина долгосрочными инвесторами увеличились до 257 000 BTC в связи с ростом цены криптовалюты до исторического максимума. Аналитики выделили акции GBTC от Grayscale, составляющие 57% от общего объема. Отмечается резкий рост цены биткоина с начала года, что стимулировал инвесторов к фиксации прибыли.

реклама

За последние периоды наблюдается значительный рост цены биткоина, который оказал влияние на рынок, неожиданно для многих. Суточный чистый приток капитала в биткоин составил $267 млн, исходя из различных факторов, включая эмиссию сети и чистый приток на централизованные платформы.

Средний размер транзакций на централизованных платформах, таких как Binance и Coinbase, существенно увеличился, достигнув 4,3 BTC на момент одобрения продукта. Увеличение цены биткоина привело к росту нереализованной прибыли долгосрочных инвесторов, при этом себестоимость для них составляет $20 700.

Коэффициент MVRV, оценивающий нереализованную прибыль, приблизился к пороговому значению эйфории, что может свидетельствовать о возможном ускорении цикла. С уменьшением количества биткоинов в распоряжении долгосрочных инвесторов на 480 000 BTC с декабря, некоторые инвесторы начали фиксировать прибыль еще до запуска ETF.

Напомним, что эксперты называют откат цены биткоина после достижения нового ATH здоровой консолидацией. Однако, согласно JPMorgan, предстоящий халвинг в апреле может вызвать резкое снижение цены биткоина.