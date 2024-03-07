Одна из крупнейших финтех-компаний Revoult заключила партнерство с некастодиальным криптовалютным кошельком MetaMask

Финтех-гигант Revoult и криптовалютный кошелек MetaMask объединились для представления новой функции под названием Revolut Ramp.

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Она предоставит пользователям доступ к более чем 20 криптовалютам, включая Ethereum, Shiba Inu и USD Coin.

Покупка цифровых активов будет сопровождаться небольшой комиссией, оплата осуществляется с помощью карт Visa или Mastercard.

Функция будет доступна в Великобритании и Европейской экономической зоне.

По словам старшего менеджера Consensys, партнерство направлено на увеличение контроля пользователей над их криптовалютами.

Ранее MetaMask сотрудничал с Robinhood, позволяя клиентам приобретать цифровые активы через кошелек.