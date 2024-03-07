Независимый кандидат в президенты США, пытаясь привлечь на свою сторону криптоэнтузиастов, назвал криптовалюты и, в частности, биткоин, важным инструментом против злоупотреблений властей и финансового порабощения граждан





Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил на мероприятии ETHDenver 2024, где подчеркнул важность криптовалют, таких как биткоин, как средства противостояния возможным злоупотреблениям власти и финансовому подавлению граждан. Он отметил, что криптовалюты обеспечивают финансовую независимость и свободу, особенно в контексте ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

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Кеннеди-младший также подчеркнул, что биткоин представляет собой защиту от инфляции и альтернативу действиям Федеральной резервной системы США и банков, которые, по его мнению, служат интересам элиты. Он выразил намерение сделать США центром инноваций в области блокчейна и криптовалют, если будет избран президентом.

Кеннеди-младший также обещал упростить налоговый режим для биткоина, освободив мелкие транзакции от налоговых обязательств. Кроме того, он высказался против введения цифрового доллара, чтобы предотвратить возможность отслеживания государством покупок через цифровую валюту.